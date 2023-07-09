Lefkoşa, Girne, Gönyeli ve Alsancak’ta hırsızlık...

Lefkoşa, Girne, Gönyeli ve Alsancak’ta meydana gelen hırsızlık olaylarında 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde bırakılan bir şahsa ait çantada muhafaza edilen 300 Euro ve 3 bin TL nakit para çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen M.B.G. (E-30) tespit edilerek tutuklandı.

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir butiğe müşteri olarak giden T.Ş.’nin (E-20) mağaza içerisinde satışa sunulan toplam 770 TL değerindeki iki adet güneş gözlüğünü çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.

Girne’de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden İ.D.’nin (E-27), market içerisinde satışa sunulan 120 TL değerindeki parfümü çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, yapılan ileri sorgulamasında, aynı tarihte Girne’de bir plajda, bir şahsa ait cep telefonunu da çaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta, M.E.’nin (E-28), bir şahsa ait bankamatik kartını aldıktan sonra, ATM cihazından 5 bin TL nakit parayı çekmek suretiyle çaldığı tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Hırsızlık olayları ile ilgili başlatılan soruşturmalar devam ediyor.