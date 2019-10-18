Lefkoşa - Girne yolunda kaza

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bugün saat 17.50'de meydana gelen trafik kazasında, 36 yaşındaki Sema Piro ile 32 yaşındaki Erdal Bilici yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Murat Bilici (E-29) yönetimindeki FD 199 plakalı araç ile Girne’ye doğru seyrederken Ciklos mevkiine yaklaştığı sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete doğru seyreden Ahmet Akan (E-35) yönetimindeki ZLR 855 plakalı araca çarptıktan sonra orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti ve o esnada Lefkoşa istikametine doğru seyreden Ömer Piro (E-42) yönetimindeki KY 566 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan KY 566 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sema Piro (K-36) Girne Dr Akçiçek Hastanesine, FD 199 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Erdal Bilici (E-32) ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavileri sürüyor.

Polis soruşturması devam ediyor.