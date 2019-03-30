Lefkoşa-Girne yolunun bir bölümü su taşkınından dolayı trafiğe kapatıldı

Lefkoşa-Girne yolunun bir bölümü su taşkını nedeniyle trafiğe kapatıldı. Girne’den Lefkoşa’ya geliş için Gönyeli yolu kullandırılıyor.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Girne - Lefkoşa Anayolu üzerinde ADF mobilya civarında yolda oluşan su taşkını nedeniyle, Girne'den Lefkoşa yönüne geliş, Boğaz kavşağından itibaren trafik akışına kapatıldı.

Girne yönünden gelen sürücüler için ulaşım, Boğaz - Gönyeli Anayolundan sağlanıyor. Lefkoşa'dan Girne yönüne olan trafik akışında herhangi bir sıkıntı yok.

