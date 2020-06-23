Lefkoşa – Güzelyurt Anayolunda 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 sürücü yaralandı

Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda bu öğle saatlerinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 sürücü yaralandı. Çekilen araca arkadan vuruldu, arızalı olan araç bu araç da kendisini çekene vurdu.

Yaralanan ve yaşları 35 ile 70 arasında değişen 3 sürücünün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolunun 7 ile 8’inci kilometreleri arasında oldu.

Yusuf Uyan (E-35), yönetimindeki RA 996 plakalı araçla Lefkoşa istikametine seyrettiği sırada, aynı istikamete seyreden arızalı olduğu için Muhsin Eldem (E-70) yönetimindeki FF 634 plakalı araç tarafından çekilen GT 374 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan GT 374 plakalı araç kendisini çeken FF 634 plakalı araca çarptı. FF 634 plakalı araç takla attı.

Kaza sonucu yaralanan RA 996 plakalı araç sürücüsü Yusuf Uyan, FF 634 plakalı araç sürücüsü Muhsin Eldem ve GT 374 plakalı araç sürücüsü Cenk Serengil (E-55) Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.