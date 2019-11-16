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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda kaza
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Bugün saat 13.45 sıralarında, Lefkoşa – Güzelyurt anayolu üzerinde, Hüseyin Merteroğlu (E-80), yönetimindeki GA 968 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Gönyeli Atatürk Caddesi’ne dönüşe geçtiği esnada o sırada anayol üzerinde Gönyeli çemberine doğru seyreden Oğuzhan Yıldızdal (E-24) yönetimindeki LT 967 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu GA 968 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Merteroğlu (K-79) kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde vücudunun muhtelif yerlerinde kırık teşhisi ile Cerrahî servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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