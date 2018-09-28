LEFKOŞA İLÇESİ MUHTARLAR DERNEĞİ 12. OLAĞAN GENEL KURULU’NU YAPTI

Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Derneği’nin 12. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa Derviş Dizliklioğlu seçildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Eylül Cumartesi gerçekleştirilen genel kurulda yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

“As Başkan Bülent Baytekin, Genel Sekreter Ayşe Serhat, Mali Sekreter Fehmi Soykan, Faal Üyeler Cemil Şensoy, Şevket Fedai, Asım Egemen, Yedek Üyeler Gülçin Ersoy ve Ahmet Yürüker.”

Dernek Disiplin Kurulu Ömer Nizam, Abdullah Karademir ve Gültekin Karsu’dan oluşurken, Denetleme Kurulu olarak Raşit Özsağlam, Ayşe Başaranel ve Muhiddin Miralay belirlendi.