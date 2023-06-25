Lefkoşa İlçesi sonuçları

Lefkoşa İlçesi sonuçları
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Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023, 19:49
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KKTC geneli seçim sonuçları
KKTC geneli seçim sonuçları
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