Lefkoşa Maratonu Halk Koşusu yapıldı

Lefkoşa Maratonu Halk Koşusu bugün yapıldı.

“Şampiyon Meleklerin adlarını yaşatmak ve Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü ülkeye kazandırmak” amacıyla düzenlenen “Ülker Lefkoşa Maratonu” 4 kilometre halk koşusunun başlangıcını, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya yaptı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, ülkenin dört bir yanından katılım gösterilen halk koşusuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ve milletvekilleri, aileler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiası ve yurttaşlar katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, burada yaptığı konuşmada, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Bugün burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi.

Maratonun kendi kayıt rekorunu ikiye katladığına dikkat çeken Harmancı, “Binlerce kişi tek yürek olduk. Şampiyonlarımız için hep beraber sözümüzü tuttuk” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ne kadar büyük bir aile olduğumuzu yeniden hatırladık. Aileler birbirine söz verir, aileler birbiri ile dayanışır, aileler her zaman tek yürek olmayı başarır. Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsünü ülkemize kazandırmak için ilk adımları hep beraber attık. Bu sürece sahip çıkacağız, bu süreç hepimizin. Bu eğitim kampüsünü ülkemize kazandırana kadar sözümüzü her gün hatırlayacağız.”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, verilen sözün tutulduğunu, sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirterek, “Şampiyonlar ölmez, onlar her zaman kalbimizde olacak” dedi ve maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2023, 13:44