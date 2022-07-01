Lefkoşa Merkez Lions Kulübü'nün yeni dönem Başkanı Gülsün Madi

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, 2021-22 Çalışma Döneminin yönetsel devri ve dönemin son toplantısı gerçekleşti.

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü 2021-2022 Dönem Başkanı Kibriye Güneş yaptığı yazılı açıklamada, toplantıya Uluslararası Lions Kulüpleri Çoğul Yönetim Çevresi MD 118 Turkey Konsey Başkanı İsmet Özer Balta ve Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran’nın da konuk olarak katıldığı kaydedildi.

Lions Clubs International Foundation - LCIF (Uluslararası Lions Kulüpleri Vakfı)’ndan Kulüp Başkan'ı Kibriye Güneş Kaya'ya gönderilen Melvin Jones Dostluk Ödülü, Konsey Başkanı tarafından takdim edildi ve Berat ve Pini de Duygu Adahan Kuran ve Ezcan Özsoy’a takdim edildi.

Ìsmet Özer Balta ayrıca Kulüp Kurucu Başkanı ve Federasyon Onur Kurulu Üyesi Ezcan Özsoy'a Lions Kulüpleri Uluslararası Başkanı Douglas X. Alexander'in Memnuniyet Sertifikası takdim etti.

Ezcan Özsoy'un Lions Kulüpleri Uluslararası misyonunu yerine getirmede ve farklılıkların tanınmasındaki başarıları nedeniyle takdim edilen bu sertifika Uluslararası Başkan Madalyası'ndan sonra ikinci sıradaki en prestijli ödül sayılıyor.

Toplantıya katılan Federasyon danışmanı ve onur kurulu üyesi Ayça Palaz ve Federasyon Küresel Aktiviteler Koordinatörü Pervin Gürler ile kulüp yöneticileri, kurulduğu günden bu yana birçok yerel ve uluslararası ihtiyacın giderilmesinde başarıya imza atan kulübe yeni çalışma döneminde bugünden itibaren göreve başlayacak olan Gülsün Madi başkanlığında başarılar diledi.