LEFKOŞA MERKEZ LIONS KULÜBÜ YAŞLILARI ZİYARET EDEREK, YARDIM YAPTI

Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Ezcan Özsoy ve kulüp üyelerinden oluşan bir grup, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” nedeniyle Lefkoşa’ya bağlı bazı köylerde yaşlıları ziyaret ederek, ihtiyaçlı olanlara gıda yardımı yaptı.



Uluslararası Lions Kulüplerinin Küresel Hizmetler kapsamında KKTC Diyabet Derneği’nden temin edilen ve hastalık hakkında bilgilerin yer aldığı broşürlerin dağıtımını gerçekleştiren lionslar, arzu eden yaşlıların şeker ölçümlerini de yaptı.



Lefkoşa Merkez Lions Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Özsoy, broşür dağıtımı ve kan şekeri ölçümünün 6 Ekim’de Selimiye Meydanı’nda devam edeceğini belirtti. Etkinlik saat 11.30 – 14.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Özsoy, arzu edenlerin etkinliğe katılabileceğini belirterek, test öncesi 2-3 saatlik sürede şeker veya herhangi bir gıda almamaları uyarısında bulundu.



“Dünya Yaşlılar Günü”, insanların yaşlı sağlığı konusunda bilinçlendirilmesi, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990 yılında aldığı kararla ilan edildi. Bu vesileyle, yaşlı insanların bireysel refahı ve toplumun kalkınması için, potansiyellerinin nasıl ortaya çıkarılacağı da dünya çapında gözden geçiriliyor.