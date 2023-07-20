Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde iş kazası…

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde iş kazası…
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Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşen İbrahim Açıkel yaralandı.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, İbrahim Açıkel (E-52), merdiven üzerinde tavan kısmındaki kırılan su borusunu tamir ettiği sırada, su borusunun kırılması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

İbrahim Açıkel, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, çene kemiği kırığı teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

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