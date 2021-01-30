Lefkoşa Özker Özgür Caddesi, kısmı olarak kapatılacak

Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde yapılacak kanalizasyon çalışmaları nedeniyle, güzergahın 1-6 Şubat arasında kısmı olarak trafiğe kapalı olacağı duyuruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve maliyeti 105 Buçuk Milyon TL (11.6 Milyon Euro) olan Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle, Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi 1-6 Şubat tarihleri arasında kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

Haydar Aliyev Caddesi ilerisindeki çemberden Atatürk Öğretmen Akademisi’nin bulunduğu çembere doğru ilerleyen yolun ilk 100 metrelik kısmı çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Bu güzergahı kullanmak isteyen sürücüler, LTB yönlendirmelerini takip ederek caddeye farklı noktadan ulaşabilecek.

Atatürk Öğretmen Akademisi güzergahından Haydar Aliyev Caddesi istikametinde gidiş ise trafiğe açık olacak.