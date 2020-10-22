Lefkoşa Sanayi bölgesinde kaza

Sanayi Bölgesi, cezaevi yolunda KU 386 plakalı araç sürücüsü bu akşam saat 18.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, Sanayi Caddesi üzerinde Ahmad Khalid (E-24), yönetimindeki KU 386 plakalı araç ile cadde üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan ANK isimli iş yerinin duvarına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.