Lefkoşa Sarayönü Lions Kulubü Kıbrıs Genç TV’yi ziyaret etti

Lefkoşa Sarayönü Lions Kulubü bugün 11 temmuz Basın günü münasebeti ile Kıbrıs Genç TV’yi ziyaret ederek Birinci medya grubu kurucu Başkan’ı Ertan Birinci’nin şahsını ve tüm Birinci medya grubu çalışanlarının basın gününü kutladı. Lions Kulubünün dönem başkanı Leyla Hurşit; kendi Başkanlığındaki ilk ziyareti Birinci medya grubuna yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kulubün geçen dönem başkanı Sare Tüfekçi, Kulup sekreteri Sibel Şadın, Kulup hizmetleri direktörü Tezgül Hacıküçük’ün de bulunduğu ziyarette külübün Ertan Birinci ‘ye getirmiş olduğu hediyeler duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Takdimde Sn. Birinci’ye teşekkür plaketinin yanı sıra Ertan Birinci’nim mesleğe başladığı yıllardan oluşan bir kolajı çerçeveleyerek sundu. “Hizmette 1978 yılından günümüze” temalı hediyeleri için teşekkür eden Ertan Birinci nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet ifade etti ve “Her daim yanınızdayız” dedi.