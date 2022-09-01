Lefkoşa Türk Belediyesi yönetimindeki barınağın geliştirme çalışmalarına destek amacıyla “Lefkoşa Sevimli Dostlarının Yanında: Barınağımızı Sevgiyle Büyütüyoruz” etkinliği düzenlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan açıklamaya göre Merkez Lefkoşa’da yer alan etkinlikle elde edilen gelir barınağın daha yüksek kapasitede daha da iyi hizmet verebilmesini sağlayacak çalışmalarda kullanılacak.

Etkinlik, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Altın Patiler, Sessiz Kullar Hayvanları Yaşatma ve Sahiplendirme Derneği, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği iş birliğinde, Mr. Pound, Altunçay Restoran ve Kybele Restoran katkılarıyla düzenlendi.

Birçok özel programın yer aldığı etkinlikte alışveriş, yiyecek ve içecek stantları kuruldu. Capital Radio’dan Dj Bariosso’nun müzikleri ile renklenen ve Özcan Kahvecioğlu ile Yüz Boyama etkinliği ile başlayan gecede çocuklara özel Hanife Tayyareci ile Masal Atölyesi yer aldı.

Grup Frekans konseri, TangoSiempre Dans ve Sosyal Aktivite Derneği’nin tango gösterisi, Olga Matiuc & Ahmet Sönmezler & Mulla Gül’ün müziklerinin ardından gecenin finalinde ses sanatçısı Ezgi Özcan’ın konseri gerçekleştirildi.