“Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi” yeniden hizmete açıldı

“Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi” tadilat, bakım ve onarımı yapılarak, yeniden hizmete açıldı. Açılış Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra tarafından yapıldı.

Merkezin yeni çehresi, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüpleri ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde polikliniğe kazandırıldı.

Açılışa Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. Gamze Taşkın ve lions kulüpleri temsilcileri katıldı.

-Altuğra

Sağlık Bakanı Altuğra açılışta yaptığı konuşmada, gönüllü olarak, maddi karşılık beklemeden sadece kendisi ve yakınları için değil ihtiyacı olan bir kişinin yaşam kalitesini artırmanın, bireysel değil toplumun yararına olacak hedeflere ulaşmanın, ülkede her alanda çok iyi noktalara gelinmesine vesile olacağını kaydetti.

Altuğra, bu yönde çalışmalar yapan Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüplerini, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği nedeniyle tebrik etti.

Trenyolu Polikliniği’nde birinci basamak sağlık hizmetinin verildiğini belirten Bakan Altuğra, koruyucu hizmetler kapsamında yetişkin ve çocuk çağı aşılarının rutin olarak yapıldığını söyledi. İzlem Gürçağ Altuğra, polikliniğin, Covid-19 ile mücadelede hızla toplumu aşılamak adına salgın karşısında en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanı Altuğra, Lefkoşa Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin 2021 yılında hızla gelişmesiyle merkezde 56 bin 175, 2022 yılında ise bugüne kadar 10 bin 614 Covid-19 aşısı yapıldığını kaydetti.

Poliklinikte halka özveri ile hizmet sunan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gayretiyle aşılamaların başarılı bir şekilde yapıldığını belirten Altuğra, tüm personele teşekkür etti.

Bakan Altuğra, aşı merkezinin daha verimli olmasında desteğini esirgemeyen Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu ve üye lions kulüplerine de teşekkürlerini sundu.

-Kuran

Kuzey Kıbrıs Toplumsal Hizmet Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran da, federasyona bağlı lions kulüplerinin katkı ve katılımları ile tadilatı yapılan Trenyolu Polikliniği Aşı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.

“Güçlü hastane, sağlıklı birey” felsefesiyle hareket ettiklerini dile getiren Kuran, sağlığın insan yaşamında olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Kaliteli hizmet ile sağlığın daha iyi bir noktaya taşınabileceği bilinciyle yola çıktıklarını ifade eden Kuran, lions kulüplerinin elbirliğiyle merkezin, tadilat, bakım ve onarımının yapıldığını ve bazı beyaz eşyaların temin edildiğini anlattı.

Merkezin tadilatına katkı koyan herkese ve açılışa katılan Sağlık Bakanı Altuğra’ya teşekkür eden Kuran, ihtiyaç duyulan her noktada hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.

Açılışta, Sağlık Bakanı Altuğra'ya flama hediye edilirken, Bakan Altuğra da, Federasyon Başkanı Kuran'a plaket takdim etti.