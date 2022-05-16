Lefkoşa Türk Lisesi’nin kütüphanesi törenle açıldı

Lefkoşa Türk Lisesi'ne Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Vakfı ve Vakıflar İdaresi’nin desteğiyle kazandırılan kütüphane törenle açıldı.

Lefkoşa Türk Lisesi'ndeki açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Daire Başkanı Cengiz Topel Uzun, kütüphane projesine destek veren kurum temsilcileri, okul aile birliği üyeleri, okul personeli ve öğrencileri olmak üzere birçok kişi katıldı.

Açılış konuşmasını LTL Müdürü Niyazi Türkseven’in yaptığı törende, Cumhurbaşkanı Tatar, Barutçuzade Vakfı adına Av. Metin Hakkı ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da birer konuşma yaptı.

TATAR



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, açılışının yapıldığı kütüphanenin önemine değinerek kütüphane projesini hayata geçiren ekibin, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin ve Barutçuzade Vakfı’nın bu projesinin örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Tatar, “Bugün, atalarımızın bu topraklarda verdiği mücadele ile kendilerinin harcamadığı ama gelecekte bizler ve sizler için ayırdıkları ve vakfettikleri malların nasıl değerlendirilebileceğini hep birlikte görüyoruz” dedi.



KKTC’de ihtiyaç duyulan alanlarda proje geliştiren ekiplerin Vakıflar İdaresi’ne başvurarak, projelerin hayata geçirilmesinde imkan sağladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, imkanları iyi yönetip, halkın geleceği için vakıf mallarının idaresinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter’e büyük görev düştüğünü ifade etti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Büyük fedakârlıklar sonucu bugüne taşınan vakıf malları kimsenin şahsi çıkarına olmamalıdır” dedi.



“Asırlardır atalarımızın verdiği mücadelenin önemini bir kez daha hatırladık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere “cumhuriyete sahip çıkın” çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, gençlerin imkanları değerlendirip, iyi eğitim almalarını ve gelecekte ülkenin daha güzel günlere ulaşması için hizmet vermeleri temennisinde bulundu.



VAKIFLAR İDARESİ’NİN AÇIKLAMASI

Bu arada Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulun kütüphane alanı 100 metrekare genişletilerek daha fazla kitap stoklanması ve 4 bin kitabı barındıracak bir kapasiteye ulaşması hedeflendi.

Kütüphanede ayrıca geniş bir arşiv, okuma ve sessiz çalışma alanları, öğrencilere araştırma ve çalışmalarında yardımcı olmak için yeni bilgisayarlar, fotokopi makineleri ve yazıcılar ile dijitalleştirilmiş bir alan sunuldu.

Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Türk Lisesi’nin yanısıra 20 Temmuz Fen Lisesi ve Alayköy İlkokulu’nda kütüphanelere destek sağladı.

Açıklamada, okul bünyesinde eğitim gören hiç bir gencin evde bilgisayarı olmaması durumunda ödevini yapamaması, kitap alacak maddi imkânlarının oluşmaması ya da öğrencinin okula erişiminde bu gibi nedenlerden ötürü dezavantajlı durumuna düşmemesini engellemek adına gençleri okula kazandıracak kütüphane fikri ortaya atılarak hayata geçirildiği belirtildi.

KVİ Başkanı Prof. Dr. İbrahim Benter de “Önümüzdeki haftalarda ve aylarda daha fazla okulu destekleyerek, öğrencilerine rahat ve çekici kütüphane alanları sağlamalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.