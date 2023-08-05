Lefkoşa, Vadili ve Balıkesir’de ani ölümler.. Balıkesir'de işçi evinde 2 kişi ölü bulundu

Lefkoşa, Vadili ve Balıkesir köyünde 4 kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Balıkesir'de bir işçi evinde bir işçi ölü bulunurken baygın halde bulunan bir diğeri hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Balıkesir’de ağıllar bölgesinde, işçi evinde kalmakta olan Muhammad Bashir (E-43) evde ölü bulundu. Aynı evdeki Muhammad Asım Khan (E-32) ise baygın halde bulunarak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Dün gece saat 22.30 sıralarında, Vadili’de sakin Cevat Elçioğlu (E-60) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü bulundu.

Lefkoşa’da da aynı saatte Remziye Sözmener (K-89) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisin tüm ani ölümlerle ilgili soruşturması devam ediyor.