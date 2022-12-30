Lefkoşa ve Akıncılar-Ercan anlayolunda trafik kazası

Lefkoşa ve Akıncılar-Ercan anlayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı.
Araçta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam etmektedir.
Öte yandan Akıncılar- Ercan Anayolu üzerinde, Yusuf Şanlıer (E-48), yönetimindeki JP 996 plakalı araçla Akıncılar'dan Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizlik sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Coşkun Alaslan (E-29) yönetimindeki DV 904 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile JP 996 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Şerife Şanlıer (K-43) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.