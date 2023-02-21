Lefkoşa ve Alsancak'ta hırsızlık…2 tutuklu

Lefkoşa’da bir mağazadan ayakkabı ve kıyafet çaldığı tespit edilen kadının, çaldığı bankamatik kartından bin 695 TL harcadığı da anlaşıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, K.D.S.’nin (K-30) 14 Şubat’ta Lefkoşa’da bir mağazadan bin TL değerinde ayakkabı ve kıyafeti çaldığı tespit edildi. Bahse konu kişinin, yapılan ileri sorgulamasında, bu ay içerisinde bir restoranın kasa bölümündeki çekmeceden işletmeciye ait bankamatik kartını aldığı ve bu karttan bin 695 TL para harcayarak çaldığı da tespit edildi. K.D.S., tutuklandı.

Öte yandan, 15 Şubat’ta Alsancak’ta bir kumarhanede, mont ve cebinde muhafaza edilen bin ABD doları çalındı. Olayın polisin bilgisine getirilmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada ise meselede zanlı olarak görülen S.I. (K-56) tutuklandı.