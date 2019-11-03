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Lefkoşa ve Gazimağusa'da kavga... 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa'da kavga... 4 kişi tutuklandı
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 Dipkarpaz’da Çiftlik mevkiinde F.G. (E-23) ve E.A. (E-22), bir yarım inşaat içerisinde bulunan jeneratörü çaldı.

YARALAMA

 Lefkoşa’da M.F.S. (E-34) ve A.E. (E-33), aralarında çıkan tartışma sonucunda Özgür UMURTAĞ (E-37) ile kavga ettti.

Kavga sırasında M.F.S. tasarrufunda bulundurduğu küreğin ağzı ile Özgür UMURTAĞ’ın alnına vurup yaraladı.

Adı edilenler tutuklandı ve  yaralı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan Gazimağusa’da M.M. (E-25) Tarlabaşı Sokakta asfalt yol içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, Sabahattin BİLİR’i (E-60) darp ettikten sonra tasarrufunda bulundurduğu bıçağı adı edilenin sol kalçası ve sol ayak diz altına sokmak suretiyle yaraladı.

Yaralı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu edildi.

M.M. tutuklandı, soruşturma devam ediyor

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