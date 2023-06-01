Lefkoşa ve Gazimağusa’da alkollü sürücüler kazaya neden oldu

Lefkoşa ve Gazimağusa’da dün alkollü sürücülerin neden olduğu iki kaza meydana geldi.

Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, 32 yaşındaki Etsenameh Levı Ezekiel 207 miligram alkollü içki tesiri altındayken PK 682 plakalı otomobiliyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı yol kavşağındaki trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışık yandığı için duran 24 yaşındaki Elif Boyacı yönetimindeki SM 031 plakalı otomobilin arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan SM 031 plakalı araç, önünde duran 42 yaşındaki Osman ÖRS yönetimindeki UL 624 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. PK 682 plakalı araç sürücüsü Etsenameh Levı Ezekiel tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da Ceylan Sokak üzerinde, 21 yaşındaki Tutku Gür yönetimindeki UG 488 plakalı salon araç ile 77 miligram alkollü içki tesiri altında, güney istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Sokağı kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak kaldırım bordür taşlarına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, Gür tutuklandı.