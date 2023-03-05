Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde ve Gazimağusa’da tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gece 21.30’da 26 yaşındaki F.D., kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal etmekten tutuklandı.

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu kapsamında, askeri yasak bölgeyi ihlal edip kanunsuz yollardan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edilen F.D.’nin (E-26) tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 11 gram ağırlığında metamfetamin türü ve yaklaşık 1 gram ağırlığında tütün ile karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap bulunarak emare alındı.

-Gazimağusa’daki operasyon

Öte yandan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri dün 16.00’da Gazimağusa’da da operasyon yaptı.

Operasyon sırasında A.S.K.’nin (E-30) üzerinde ve kaldığı evde yapılan aramada, tasarrufunda toplam 35 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 4 bin 900 TL nakit para bulunarak emare alındı.

A.S.K. tutuklandı.