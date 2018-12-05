Lefkoşa ve Gazimağusa’da uyuşturucu...3 tutuklama

Polis, Lefkoşa ve Gazimağusa’da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 21 ve 22 yaşlarındaki 3 kişiyi tutukladı



Polis Basın Bülteni’ne göre, dün Lefkoşa’da A.K.’nin (E-22) üzerinde ve kaldığı ikametgahta polis tarafından yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan üç adet sigara ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.



Yine Lefkoşa’da A.M.S.M’nin.(E-22) kaldığı ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sigara, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulundu.



Polis Gazimağusa’da Z.H.M.A.’nın(E-21) kaldığı yurt odasında yaptığı aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu