Lefkoşa ve Girne'de ani ölüm

Lefkoşa ve Girne'de ani ölüm
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Dün saat 23:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin Mustafa HASTUNÇ (E-72) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Yine dün, saat 19:30 sıralarında, Girne’de sakin Sedat AKKOYUN (E-61) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan 4 Ocak tarihinde, Akdoğan’da eski çöplük bölgesinde bulunan ağılı yakınlarında rahatsızlanarak yaşamını yitiren Akdoğan’da sakin Yılmaz SEVDALI (E-82)’nın ölüm sebebinin tespiti için yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

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