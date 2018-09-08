LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU.....

LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU.....

 Lefkoşa’da dün O.A.’nın (E-25) evinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Öte yandan, dün saat 15.00 sıralarında, Girne’de Y.T.’nin (E-29) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki olaydaki bahse konu şahıslar tutuklandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
HASPOLAT TRAFO MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI...
HASPOLAT TRAFO MERKEZİ’NDEKİ ÇALIŞMADAN DOLAYI...
  1. Kıbrıs
﻿