LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU.....

Lefkoşa’da dün O.A.’nın (E-25) evinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.



Öte yandan, dün saat 15.00 sıralarında, Girne’de Y.T.’nin (E-29) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi.



Her iki olaydaki bahse konu şahıslar tutuklandı.