banner22

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi

Lefkoşa ve Güzelyurt’ta elektrik kesintisi
banner32

Lefkoşa ve Güzelyurt bölgesinde bazı yerlere, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Gürpınar, Yılmazköy, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmının elektrik enerjisi 3 saat kesik olacak

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek
Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

banner51

﻿