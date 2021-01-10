Lefkoşa ve İskele'de asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün akşam asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren işçi pansiyonu, kahvehane, gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve kumarhane sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı ve vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 926 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 199 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

İskele’de faaliyet gösteren 2 kumarhane, bet ofis ve eğlence merkezi kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 420 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edildi.