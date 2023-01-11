Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı olarak yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 1847 araç sürücüsü kontrol edildi, 405 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da gece kulüpleri, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve bir otel odasında kalan 27 yaşındaki E.S.A.’nın tasarrufunda yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu madde emare olarak alınırken, E.S.A. tutuklandı.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 1612 araç sürücüsü kontrol edildi. 4’ü ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 sürücünün aracı trafikten men edildi.

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 16 kişi tespit edilerek yasal işleme gidildi.

İskele’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 235 araç sürücüsü kontrol edildi. 46’sı belirlenen hız sınırının üzerinde araç kullanma olmak üzere toplam 65 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücünün aracı trafikten men edildi.