Lefkoşa'ya gelen kargo paketinde uyuşturucu

Paket posta ile yurt dışından bir şahıs adına Lefkoşa’ye gelen kargo pakette Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen F.F.’nin (E-31) ikametgahında yapılan aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ANİ ÖLÜM

Çatalköy’de yaşayan Gerald Filbin (E-74) evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SOYGUN, GECELEYİN EV AÇMA VE HIRSIZLIK



Tatlısu’da 1 Ağustos’ta Sandra Whyte’ı evinde darp edip, i-pad, cep telefonu, diz üstü bilgisayar, 500 TL, 500 Sterlin nakit parayla araba ve evin giriş kapısı anahtarlarının çalındığı olayla ilgili yürütülen ileri soruşturmada 2 kişi tutuklandı.Polis açıklamasına göre, H.Ç.(E-41) ve İ.A.K.’nin (K-41) tutuklandığı, bir kişinin ise arandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.İZİNSİZ ATEŞ YAKMAAlsancak’ta Kaptan Ali Çürükoğlu Sokak’ta yetkili makamlardan izinsiz ağaç dallarını yakmak amacıyla başlatılan ancak kontrolden çıkarak, Şebnem Cangil’e ait 7 ağacın tamamen, 3 ağacın ise kısmen yanmasına neden olan yangınla ilgili M.Ç.(E-83) hakkında yasal işlem başlatıldı.Polis, dün saat 09.30 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA UYMAMASokağa çıkma yasağı kapsamında dün ve bugün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 2 kişinin ise iş yerini kapatmayarak, yasal emirlere uymadığı tespit edildi.Polis açıklamasına göre bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.