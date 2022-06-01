Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle etkinlik düzenledi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nda atölye etkinlikleri düzenledi.

Etkinliğe, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü çalışanları, Fazıl Plümer Anaokulu öğretmenleri ile okulda öğrenim gören 180 öğrenci katıldı.

Atölye etkinlikleri, alanında uzman sanatçılar tarafından çocuklarla buluşturuldu. Etkinlikler kapsamında geleneksel sanatlar, ebru, tokat baskı ve seramik sanatlarını tanıyarak deneyimleme imkânı bulan çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kıbrıs Vakıflar İdaresinin de ikramları ile katkı sunduğu atölye etkinlikleri, okulun kapanış zili ile birlikte son buldu.