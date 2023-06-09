Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünde, dün akşam, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Türkçe kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerler için tören düzenlendi.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, törende A1 ve B1 seviyelerini başarı ile tamamlayan Türkçe kursiyerlerine sertifikaları verilirdi.

B1 Türkçe kursiyerlerinden Svetlana Mukhamatova’nın sunumunda, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Abdullah Aktaş’ın açış konuşması ile başlayan tören, Güney Koreli kursiyer MiHyoun Kim’in Türkiye’de yaşanan deprem felaketini ve kayıplarımızı andığı konuşmasıyla devam etti.

Etkinlikte; kursiyerlerin kaleminden yazı ve şiirler okundu, şarkılar söylendi. Törene, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsünün Uluslararası Final Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği Türkçe kursları katılımcıları ile Demokrasi Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün materyal desteği vererek Türkçe öğrenimlerine katkı sunduğu ortaokul öğrencileri, “Arkadaşım Eşek”, “Hayat Bayram Olsa” ve “Sev Kardeşim” isimli şarkıları seslendirdiler.

Sertifikaların takdim edilmesiyle devam eden program, 16 farklı ülkeden kursiyerin kendi kültürlerinde önemli bir yere sahip olan yemeklerini ülke stantlarında tanıtmaları ve katılımcılara ikram etmeleri ile tamamlandı.