19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hafta başında Atatürk Büstü önünde Gençlik Ateşi’nin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Atam İzindeyiz” Korteji ve konserlerle tamamlandı.

Lefkoşa’da “atam izindeyiz” yürüyüşü

Kutlamalar gün boyunca düzenlenen etkinliklere devam ederken, Lefkoşa’da “Atam İzindeyiz” korteji düzenlendi.

Korteje, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra bazı milletvekilleri, bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve bayram coşkusuna ortak olan vatandaşlar katıldı.

Bando eşliğinde, Atatürk Büstü önünden başlayan yürüyüş, Barbarlık Müzesi önünde tamamlandı. Kortejin Barbarlık Müzesi önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, Nejla Egemen, Polatpaşa Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verdi.