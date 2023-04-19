Lefkoşa’da bayram süresince pek çok belediye hizmeti kesintisiz verilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) pek çok hizmeti Ramazan Bayramı boyunca kesintisiz devam edecek.

LTB’den yapılan duyuruda, bayram boyunca taleplerin iletilebilmesi için 24 saat boyunca “Alo 185 Çözüm Hattı”nın devrede olacağı, zabıta denetimlerinin de devam edeceği; gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehanelerinin rutin denetimlerinin yapılacağı ifade edildi.

- Evsel atıklar toplanacak

Bayram süresince çöplerin rutin şekilde toplanacağı, ana arterlerdeki temizlik çalışmalarının sürdürüleceği; LTB sınırları içerisindeki mezarlıkların, fuar alanında yer alan bayram yerinin temizliğinin de yapıldığı belirtildi.

-Defin İşlemleri

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılması gerektiği ifade edildi.

-Bayramda açık pazar yurttaşın hizmetinde olacak

Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarın, bayramın üçüncü günü ( 23 Nisan Pazar) yine kurulacağı, Lefkoşa Fuar Alanı’nda bayram süresince bayram yeri oluşturulacağı, Belediye Pazarı (bandabuliyanın) bayram süresince kapalı olacağı belirtildi.

-LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi 7/24 hizmet verecek

Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabileceği, her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı hatların aranması veya Whatsapp, Viber’dan mesaj atılması istendi.

-Kiosk cihazlarından yükleme yapılabilecek

Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan abonelerin LTB binası girişinde, LTB Fidanlığında, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan yükleme yapabileceği kaydedildi.

Su faturası, emlak vergisi, reklam borcu, meslek vergisi borcu, LTB kira borcu ve trafik cezaları www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebilecek.