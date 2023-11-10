Lefkoşa’da bıçaklı kavga…1 kişi göğsünden yaralandı

Lefkoşa’da bıçaklı kavga…1 kişi göğsünden yaralandı
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Lefkoşa’da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki A.O. yaralandı.

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Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bugün saat 11.15 sıralarında Küçükkaymaklı’da aralarında yaşanan tartışma sonucu S.O.(E-47) ve O.O.(E-25), A.O.’yu (E-20) vücudunun muhtelif yerlerine vurarak darp etti ve tasarruflarında bulundurdukları bıçaklarla A.O.’yu göğüs kısmından yaraladı.

A.O. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, S.O. ve O.O. tutuklandı.

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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