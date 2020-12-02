Lefkoşa’da bitcoin dolandırıcılığından bir tutuklu

Lefkoşa’da 4 Kasım’da, bitcoin alım satım işlemi yaptığını söyleyen M.K. (E-43) bir şahsın kendisine gönderdiği toplam 11 bin 409 Amerikan Doları değerindeki bitcoinin karşılığını teslim etmedi.

Polis basın bültenine göre M.K. tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.

METİN ÜÇKAYA’NIN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Lefkoşa’da 26 Kasım’da İstanbul Sokak’taki basamaklar üzerinde oturduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Metin Üçkaya’nın (E-60) otopsisinde, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için doku örnekleri alındı.

Üçkaya’nın ani ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.