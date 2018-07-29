LEFKOŞADA ÇALINAN FOTOĞRAF MAKİNELERİ YEŞİLIRMAK’TA BULUNDU





Yeşilırmak’taki ikametgahında çalıntı 2 fotoğraf makinesi bulunan S.F.F.(E-26) tutuklandı.



Polisten yapılan açıklamada, bahse konu fotoğraf makinelerinin7 Temmuz’da Lefkoşa’da meydana gelen ikametgâhtan hırsızlık meselesi ile ilgili olduğu kaydedildi.



HIRSIZLIK



Göçmenköy’deki Lemar süpermarketten dün akşam 3 adet alkollü içki çaldıkları gerekçesiyle K.D.(E-25) ve T.B.(K-23) tutuklandı.



İSKELE’DE TRAFİK DENETİMİ



Bu arada İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bet ofislerinin kontrol edilirken, olumsuzluk tespit edilmedi.



İskele’de trafikte ise 296 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsü hakkında muhtelif trafik suçundan ileri işleme gidildi.