Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaza yapan sürücü tutuklandı

Lefkoşa ve Gazimağusa’da alkol tesiri altındaki iki sürücü kazaya neden oldu. Kazalarda, yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Ekinci (E-42), saat 22.30 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, 185 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Express Döviz isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptı.

Ekinci, çarpmanın etkisiyle yolun sağından yoldan çıkıp, bir inşaat alanını çevreleyen güvenlik panosuna ve inşaat alanı içerisindeki elektrik direğinin destek teline ve elektrik panosuna çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Hüseyin Ekinci tutuklandı.

-Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 20.00 sıralarında, Karakız sokak üzerinde, Serhat Cumhur Aydın (E-28), 271 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 214 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan GD 476 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HS 214 plakalı araç sürücüsü Serhat Cumhur Aydın tutuklandı.