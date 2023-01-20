Lefkoşa’da düşürülen bankamatik kartından para, Girne’de marketten 13 bin TL’lik içki çalındı…

Lefkoşa’da düşürülen bankamatik kartından para, Girne’de bir marketten de 14 bin TL’lik içki çalındı; bir iş yerinin makbuzları sahtelenerek 66 bin TL zimmete geçirildi. Üç olayda toplam 7 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de 17 Ocak’ta saat 14.45'te, bir markete müşteri olarak giden M.Y.K. (E-19), M.A.K.(E-19) ve T.M.(E-20), toplam değerleri 13 bin 956 TL olan 4 şişe alkollü içki çaldı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Yine, Lefkoşa’da dün kaybedilen bankamatik kartından 1742 TL para çektiği tespit edilen H.S.(E-20), H.B. (E-20) ve M.F.S. (E-15) tutuklandı.

-Makbuzları sahteledi, tutuklandı

Öte yandan bir iş yerine ait makbuzları sahteleyerek müşterilerden aldığı yaklaşık 66 bin TL’yi zimmetine geçiren kişi tutuklandı.

2021-2023 yılları arasında, Lefkoşa’da bir iş yerinde çalışan N.T.(K-47) daha önceden tahsil edilmiş makbuzları sahteleyerek yeniymiş gibi gösterdi ve müşterilerden aldığı 65 bin 940 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdi. Bahse konu şahıs tutuklandı.