Lefkoşa’da gümrüksüz motosiklet aksamları ve servis malzemeleri ele geçirildi

Lefkoşa’da bir iş yerinde, gümrüğe beyan edilmemiş, Güney Kıbrıs’tan getirilmiş muhtelif motosiklet aksamları ve servis malzemeleri ele geçirildi.

Polis bültenine göre, dün öğle saatlerinde Lefkoşa’da E.H.’ye (E-42) ait iş yerinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi personeli ve polis ekibi tarafından kontrol yapıldı.

Güney Kıbrıs’tan gümrüksüz olarak getirildiği saptanan muhtelif motosiklet aksamları ve servis malzemeleri, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından alınırken; olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.