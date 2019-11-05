Lefkoşa’da kavga: 4 tutuklu

Lefkoşa’da 30 Kasım’da çıkan kavga sonucu vahim zarar ve ciddi darptan dört kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

30.10.2019 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde, M.S.A.(E-20), M.F.A.(E-21), R.A.(E-21) ve M.Ş.Y.(E-22) aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan H.İ. ve O.D.’nin vücutlarının muhtelif yerlerine yumruk vurmak suretiyle adı edilenleri darp ettikleri sırada H.İ’nin yere düşmesini müteakip yüzüne ayakları ile tekme atıp sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuşlardır. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.