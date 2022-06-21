Lefkoşa’da Kızılbaş Parkı Perşembe günü açılıyor

Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde atıl durumda bırakılan alan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Kızılbaş Parkı olarak başkent Lefkoşa’ya kazandırılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, 23 Haziran Perşembe açılış töreni düzenlenecek parkta yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları, basketbol ve plaj voleybol sahası, kaykay pisti ile yiyecek-içecek alanları, konser ve gösterilerin yapılabileceği amfi de yer alıyor.

Kızılbaş Parkı’nın mahalle parkından çok daha büyük bir kapsam ve işleve sahip, toplam 20 bin metrekarelik alana sahip olduğu belirtildi.

Açılış töreninde Lol bebekler, Elsa ile Yüz Boyama ve DJ Serdar Eren yer alacak, Açılış etkinlikleri kapsamında 19.00 itibarı ile parkın farklı noktalarında 4 ayrı etkinlik gerçekleştirilecek. Ozan Özgenler ile Varil Boyama, Aycan Akçın ile Çiçek Tasarım Atölyesi, LTB Gençlik Meclisi ile Uçurtma etkinliği ve Levent Spor Kız Basketbol Türkiye Kulüpler Şampiyonası 3.’sü ve Okullar 2.’si Basketbol maçı yapılacak. Bora Altıntaş ve Fiberia BMX ekibi, yeni hizmete girecek kaykay pistinde performans ve atölye çalışması 19.30, plaj voleybolu gösteri maçı ve Lefkoşa Jimnastik Kulübü gösterisi 20:00, Cranberries Advance Dans Gösterisi 20:15, Golden Band Cyprus Ateş gösterisi 20.30'da, Golden Band Cyprus Işıklı Su Varili Gösterisi 21.00'de, Aysu Mişon ve Lefkoşa Belediye Orkestrası konseri 21.30’da başlayacak.