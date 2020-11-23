Lefkoşa’da ‘nesilllerin aşina olduğu’ tarihi büfeler dokuya uygun üretildi

Lefkoşa’da ‘nesillerin aşina olduğu’ mahkemeler önündeki tarihi büfeler günümüz koşullarına göre yenileniyor.

Pandemi süreci ise bunun tamamen “yerli üretimle” gerçekleştirilmesine vesile oldu.

Konuyla ilgili bilgileri Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı paylaştı.

Harmancı, sosyal medya hesabından şöyle yazdı;

“Herkese iyi pazarlar. Mahkemeler yanında bulunan tarihi büfecilerimizin hem günümüz koşullarına uygun hijyen standartlarını karşılaması hem de eski şehrin karakterine uygun standart şehir mobilyası geliştirme çalışmalarımıza Lefkeli ile başlamıştık. Araya covid süreci girince ekonomik önlemleri de haliyle artırdık, büfe tadariği pahalıya gelince de sevgili Ali’nin büfesini ithal etmek yerine yüzde yüz kendimiz ürettik ve bugün yerine yerleştirdik.

Yetenekli çalışma arkadaşlarımızın çıkardıkları iş gerçekten çok başarılı hepsine teşekkür ediyorum.”