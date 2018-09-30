 LEFKOŞA’DA SAĞANAK VE ŞİDDETLİ DOLU YAĞIŞI

Sonbahar’ın ilk yağmuru Lefkoşa’ya etkili geldi. Lefkoşa’da sağanak ve şiddetli dolu yağışı su baskınlarına neden oldu. Başkente zaman zaman leblebi büyüklüğünde dolu yağarken, düşen yıldırımlar ve gök gürlemelerinin ardından yaklaşık 14.00’te başlayan yağış, yaklaşık bir saat sürdü.

Birçok vatandaş yağmuru video kaydına alarak “sonbahar geldi, yağmuru özlemiştik” yorumlarıyla sosyal medya üzerinden paylaştı. Yağmurun ülkenin bazı diğer bölgelerinde de etkili olduğu belirtildi.

Meteoroloji Dairesi yağmurla ilgili tahminlerinde yanılmadı. Aynı tahminlere göre yarın ve salı günü de sağanak ihtimali var.

Bu arada Polis Basın Subaylığı, aniden etkili olan yağışlar sonucu Lefkoşa'da bazı ev ve iş yerlerini su bastığını açıkladı. Açıklamaya göre, organize sanayi bölgesinde ilk tespitlere göre iki iş yerine ait depo ile Lefkoşa'da eski Peyak arkasındaki belediye evlerini su bastı. Surlar içindeyse bir elektrik direği devrildi. İtfaiye ekipleri müdahale etti.