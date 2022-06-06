Lefkoşa’da trafik kazası.. 1 yaralı

Lefkoşa’da bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Bültenine göre, Lefkoşa’da, Mürüvet Elçik (K-27), yönetimindeki GS 700 plakalı araçla yolda seyrederken, dikkatsizliği sonucu Gölgem Kaderli (K-24) yönetimindeki PF 440 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 440 plakalı araç, yolun solundan çıkarak ATM cihazına çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan PF 440 plakalı araç sürücüsü Gölgem Kaderli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma devam ediyor.