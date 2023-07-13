Paşaköy’de sakin Talat Öztürk (E-61), dün evinde aniden rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, Öztürk’ün ambulansla kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

-Lefkoşa’da uyuşturucu…

Lefkoşa’da, dün gece Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda C.G’nin (E-28) tasarrufunda yaklaşık 72 gram kokain türü ile yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Gazimağusa’da dükkân açma ve hırsızlık…

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir restoranın 7 Haziran’da penceresinin açılarak içeriye girildiği ve 1500 TL para çalındığı bildirildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.D (E-34) tutuklanırken, yapılan ileri sorgulamasında, Gazimağusa’da bir evden muhtelif ziynet eşyaları, 3 bin TL nakit para ve bir cep telefonunu da çaldığı tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınağından kedi çalındı

Gazimağusa’da, geçen cumartesi günü Veteriner Dairesi’ne ait hayvan barınak odasının kapısının açılarak içeriye girildiği ve 4 aylık erkek kedinin çalındığı tespit edildi.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Y (K-22) tutuklandı.

-Polis denetimlerinde ikamet izinsiz ülkede yaşayan 5 kişi tespit edildi

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 5 kişinin ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği, 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı ve 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu iş yerlerinin işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-İhmalkârlık sonucu yangına neden olan şahıs tutuklandı

Yeniboğaziçi’nde, bir evin bahçesindeki havuza ait motor odasının çatısında, M.A’nın (E-43) gerekli önleyici tedbirleri almadan kaynak yaptığı sırada, kaynak makinesinden atılan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, 25 metre elektrik kablosu, 30 metre su borusu ve 4 dönümlük alan içindeki kuru otlar tamamen yandı.

Bahse konu şahsın tutuklandığı açıklandı.

-Beyarmudu’nda arazi yangını

Beyarmudu köyünün doğu kısmında bulunan bir arazide, dün 16.00 sıralarında muhtemelen söndürülmeden atılan sigara izmaritinin kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu, 30 zeytin, 5 harup, 10 limon, 10 incir, 10 nar, 5 elma, 5 armut, 5 alıç, 5 guava, 5 ceviz, 5 mandalin ve 5 badem ağacı, 150 metre elektrik kablosunun dış yüzeyi ve 1000 metre su hortumu yandı.

-İki ayrı trafik kazasına sebep olan başıboş eşeğin sahibine yasal işlem…

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, bu sabah saat 04.00 sıralarında Emrah Özdemir (E-31) 200 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LF 725 plakalı salon araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Çatırez Restoran önlerine geldiğinde, o esnada yol içerisinde sağ şeritte başıboş bulunan eşeğe çarptı.

Kaza sonucu söz konusu eşek telef olurken, araç sürücüsü Emrah Özdemir tutuklandı.

Önceki kazaya bağlı olarak saat 04.10 sıralarında, Kamber Ozan Arslan (E-23) yönetimindeki TJU 889 plakalı araçla Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, daha önce meydana gelen trafik kazasında telef olup yol içerisinde yatmakta olan söz konusu eşeğe çarptı.

Yürütülen ile soruşturmada, Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde başıboş şekilde dolaşıp trafik kazalarına sebep olan eşeğin sahibi R.Z (E-54) aleyhinde tasarrufundaki hayvanın yaratabileceği tehlikeye karşı gerekli önleyici tedbirleri almamak suçundan yasal işlem başlatıldığı açıklandı.