Lefkoşalılar, Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde Burcu Durmaz konseri ile keyifli zamanlar geçirdi

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) eşliğinde sahneye çıkan Burcu Durmaz, müthiş sesi ve seslendirdiği Türkçe ve yabancı parçalarla Lefkoşalı müzikseverlere keyifli saatler yaşattı.Lefkoşa Belediye Orkestrası yıllık etkinlik programları içerisinde hem konuk sanatçılar hem de kendi bünyesindeki sanatçılar ile farklı ve çeşitli reperturlarla dinleyilerle buluşurken dün akşam da Burcu Durmaz’ı konuk etti. Müthiş sesi ve sahne performansı ile dikkat çeken Burcu Durmaz yine seslendirdiği şarkılar ve performansı ile herkesi büyülemeyi başardı. Şef Oskay Hoca yönetimindeki konserde Don't worry be happy, Love, Yalnızlık senfonisi, Bu gece son, Je taime, Rüzgar, Lal, Part time lover, Mazi kalbimde yaradır, Aşk yeniden, Başıma gelenler,Zaman, Sevmek zamanı, La La Land ve Skyfall’dan oluşan çok çeşitli ve renkli bir program müzikseverlere sunulurken Burcu Durmaz ve LBO’nun şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Konser sonrasında LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Şef Oskay Hoca, LBO ve Burcu Durmaz'ı kutladı. Başkan Harmancı kötülüklerin etrafı sardığı bir ortamda bu konserin herkesi eğlendirdiğini, içini ferahlattığını ve sorunlardan uzaklaştırarak müziğin keyifli ortamına soktuğunu dile getirdi. Harmancı: “LBO’nun başarılı müzisyenlerine müthiş performanslarından dolayı çok teşekkür ederim. Burcu Durmaz da bir kez daha hepimizi performansı ve yeteneği ile kendine hayran bıraktı. Emeği geçen herkesi bu müthiş konserden dolayı tebrik ederim.” dedi.