Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle Telsim ve MasterKids tarafından hazırlanan “LEGO setleri ile Enerji Verimliliği Kodlama Eğitimi” projesinin ikinci döneminin ilk dersi bugün Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un da katıldığı eğitimde, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Okul Müdürü Ahmet Boracı, bakanlık ve Telsim yetkilileri de hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, “enerji verimliliği”, “çevre dostu enerji üretiminin nasıl olduğu” ve “hangi yöntemler kullanılarak enerji tasarrufu yapıldığı” konularını çocuklara anlatmak amacıyla hazırlanan projeyla devlet ilkokullarında öğrenim gören 1500’e yakın öğrenciye eğitim verilecek. Eğitim şu ana kadar 9 okulda gerçekleştirildi.

BAKAN OĞUZ: ENERJİ EĞİTİMİ ÜLKE GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Bakan Dursun Oğuz, çocukların küçük yaştan itibaren enerji konusunda eğitim almalarının, ülke geleceği açısından önemli olduğunu söyledi.

Oğuz, ülkede hale hazırda çevreyle uyumlu olmayan dizel yakıt kullanıldığını anımsatarak, “Bugünkü şartlarda mecbur olarak bu yakıt kullanılıyor. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının, enterkonnekte kablonun düşünüldüğü bir ortamda, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi, dünyada olduğu gibi KKTC’nin geleceğinde de önemli bir paya sahibi olacak” dedi.

Mevcut enerji kaynaklarının da en verimli şekilde kullanılması gerektiğini ifade ederek, bunlar, sınırlı ve maliyetleri yüksek olan kaynaklar. Bunun için tasarruf gerekiyor” diye konuşan Oğuz, tu. Çocuklara küçük yaşlardan itibaren enerji kaynaklarının tasarruflu kullanımının öğretilmesinin önemine işaret etti.

Bu tarz eğitici faaliyetlerin yapılmasının önümüzdeki yıllarda çocukların gelişmesine katkı koyacağını dile getiren Oğuz, “ Belki de bu okuldan, bu sınıftan enerji mühendisleri, elektrik elektronik mühendisleri, bilim insanları çıkacak ”dedi.

Oğuz, Telsim başta olmak üzere projeye destek verip, katkı koyan herkese teşekkür etti.

TANPINAR: “ENERJİ VERİMLİLİĞİ, DİJİTAL KODLAMA iLE ÖĞRETİLİYOR”

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Masterkids Direktörü Mert Balın’ın, proje kapsamında çocuklara küçük yaşlardan itibaren kodlama eğitimi vermesinin gelecek için büyük bir yatırım olduğunun altını çizdi.

Tanpınar, gelişen teknolojinin eğitim alanında kullanılmasının önemine işaret etti ve “Enerji verimliliği konusu çocuklara, dijital kodlama ile öğretiliyor.” dedi.

BALIN: “ENERJİ VERİMLİLİĞİ TEMASINI ÇOCUKLARA ROBOTIKS KODLAMA AMAÇLI TASARLANMIŞ ÖZEL LEGO SETLERI ILE ÖĞRETİYORUZ”

Masterkids Direktörü Mert Balın, enerjinin verimli kullanımı ve alternatif enerji kaynaklarının anlatıldığını, bu anlatımın da eğlenceli ve uygulamalı bir şekilde yapıldığını söyledi.

Balın, “Enerji verimliliği temasını çocuklara Robotiks Kodlama amaçlı tasarlanmış özel LEGO setleri ile öğretiyoruz.” dedi.