LEKAD Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komite üyesi Oran, Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komite üyesi Hakan Oran, Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oran, küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının artan sıcaklılar buna bağlı hastalıklar ve ölümlerle gün ve gün daha çok yaşanmaya başlandığı bu çağda dünyanın ve ülkenin temel ve öncelikli konusunun, çevreyi koruma ve çevreyle uyum olması gerektiğini belirtti.

Ekonomi biliminin yegâne amacının, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını gelecek kuşakların ihtiyaçlarını bozmadan karşılama olan sürdürülebilir kalkınma olması gerektiğini ifade eden Oran, günümüzde teknolojinin de sağladığı imkanlarla sonsuz olan ihtiyaçları karşılamak için savurgan bir tüketim, aşırı üretim ve kaynakların bilinçsiz ve korumadan kullanımıyla çevrenin tahrip edildiğini kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınma anlayışının sağlanması gerektiğine işaret eden Oran, Dünya Bankası verileri, Duke Üniversitesi kaynaklı yeni bir çalışma ve hükümetler arası İklim Konferansı’nda yapılan uyarılara değinerek, durumun ciddi bir aşamaya geldiğini, israftan kaçınmak, su ve karbon ayak izini azaltmak gerektiğini kaydetti.

Yenilenebilir enerji kullanımını çoğaltmak gerektiğini belirten Oran, ülkedeki çevre sorunlarına değindi. Sistemsizliğe işaret eden Oran, şunları kaydetti:

“Kurguladığımız sistem olmamış. Ya da yeterli değil. Ve eğer gerçekten yollarımızdaki çöpleri, ortalığa akan lağım sularını, bir günde çöplük haline getirilen ovaları, oyuk oyuk dağları, gökyüzündeki kara dumanları, orman alanlarımızın yok olup gitmesini engellemek ve küresel iklim krizi için bir katkıda bulunmak istiyorsak çözümü başka yerde aramamız gerektiği açıktır. Geldiğimiz durum itibari ile çevre yasasını güncelleseniz de ağır cezalar koysanız da çevreyi kirleteni eğitmediğiniz ve buna paralel ceza yazdık diyerek arka kapıdan cezaları sildiğimiz sürece bir sonuca ulaşmak hayalden ötedir.”

Çevrenin gerektiği ölçüde ve yeterli düzeyde korunamadığını belirten Oran, “Bir sonraki 5 Hazirana kadar kim olursa olsun kirletenin bedelini ödediğini görmek dileği ile” dedi.