LEKAD'dan çağrı

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD), Covid-19 ile mücadelede başarının maske takma, mesafeyi koruma ve hijyen olmaktan geçtiğini belirtti.

LEKAD Başkanı Hakan Oran yaptığı yazılı açıklamada, “Son 1yıldır yaşadıklarımızdan çıkardığımız ders bu işin maske takıp mesafemizi koruyup her şartta hijyen kurallarını uygulamaktan geçtiğini lakin en önemlisinin ise her şartta ve durumda bu kurallara uymak olduğunu yaşayarak tecrübe etmiş durumdayız” dedi.

Oran, kurallara uymayanların da uyarılmasının çok önemli olduğunu vurguladı.